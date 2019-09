Vom Sommer in den Herbst: Temperatursturz in Südtirol

Wie Landesmeteorologe berichtet, hatte es am Donnerstag um diese Zeit in Bozen 30 Grad, am Freitag hingegen nur noch 14 Grad. Und auch im restlichen Land ist es im Gegensatz zu gestern um einiges kühler, außerdem regnet es verbreitet. Wie berichtet, fiel am Stilfser Joch, am Schnalstaler Gletscher und am Ortler auch schon der erste Schnee der Saison.

Auch am Samstag gibt es viele Wolken mit etwas Sonne und im Tagesverlauf muss man mit lokalen Regenschauern rechnen, am wahrscheinlichsten sind sie am Nachmittag. In den nördlichen Tälern wird es föhnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 bis maximal 23 Grad.

Schneefallgrenze sinkt weiter

Am Sonntag geht es bewölkt, kühl und nass weiter. Verbreitet regnet es, am meisten in der Osthälfte des Landes, am wenigsten im oberen Vinschgau. Außerdem schneit es wieder, vor allem in den Dolomiten. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 2000 Meter.

Zu Beginn der nächsten Woche geht es mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Zunächst ist es noch recht kühl, ab der Wochenmitte steigen die Temperaturen wieder an.

