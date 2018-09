Vorbestrafter Tunesier mit mehreren Identitäten verhaftet

Der Mann war im Zug von München nach Rimini entdeckt worden: Er hatte zwar ein gültiges Fahrticket von Chemnitz nach Bozen, allerdings keine gültigen Papiere für die Einreise nach Italien.

Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Tunesier in den vergangenen Jahren bereits 2 Mal in Deutschland um Asyl angesucht hat. Er hatte sich zudem mehrere Identitäten zugelegt, unter denen er zahlreiche Vergehen in Italien begangen hatte, darunter Raub und Hehlerei.

Gegen den Mann lag außerdem ein Haftbefehl über eine Freiheitsstrafe von einem Jahr vor, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft in Perugia.

Er wurde folglich ins Gefängnis von Bozen überstellt.

stol