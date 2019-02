Vorsicht beim Betreten von Eisflächen

Ein am Seil gesicherter Retter nähert sich beim Einsatz dem Verunglückten und versucht ihn aus dem Eisloch zu ziehen. - Foto: Berufsfeuerwehr Bozen

Um für diese besonderen Einsätze gerüstet zu sein, sieht das Ausbildungsprogramm regelmäßige Übungen für das Retten auf gefrorenen Eisflächen vor. Da an den warmen Wintertagen die Eisoberflächen brüchig sind, wurden diese genutzt um am großen Montiggler See eine dieser Eisrettungsübungen durchzuführen.

Ein am Seil gesicherter Retter nähert sich beim Einsatz dem Verunglückten und versucht ihn aus dem Eisloch zu ziehen. Der zweite Retter unterstützt die beiden auf die stabilere Oberfläche zurückzukehren.

Erhöhte Vorsicht bei derzeitigen Frühlingstemperaturen

Durch die zurzeit herrschenden frühlingshaften Temperaturen sind vor allem die Eisflächen in tieferen Lagen sehr brüchig geworden.

Die Wehrmänner raten, nur Eisflächen zu betreten, die absolut als sicher gelten, wobei man in der Regel erst ab einer Dicke von 10 Zentimetern von einem sicheren, tragfähigen Eis sprechen kann.

