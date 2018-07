Vorsicht, viel Verkehr und einige Straßensperren

Am heutigen Samstag ist auf vielen Straßen und auf der Autobahn Stau angesagt. - Foto: shutterstock

Brennerautobahn

In Richtung Süden herrscht derzeit zwischen Bozen Nord und Trient Süd Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Auch in Richtung Norden zwischen Verona Nord und Rovereto Nord brauchen die Reisenden Geduld. Dort gibt es ebenfalls Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung.

Pustertaler Staatsstraße

In beide Richtungen zwischen Brixen und Toblach herrscht derzeit abschnittsweise Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung.

Brixen Dolomiten Marathon

Auf der Strecke Brixen - St. Andrä - Afers kommt es von 7 bis 13.30 Uhr abschnittsweise zu Sperren von bis zu 15 Minuten wegen der Veranstaltung "Brixen Dolomiten Marathon".

Villnöß

Wegen des „VSS-Dorflaufs“ kommt es im Bereich des Dorfzentrums St. Peter (Oberhausweg) zu zeitweiligen Sperren mit Wartezeiten bis zu 30 Minuten von 14 und 17 Uhr. Auch auf der Gemeindestraße „Valentinweg“ im Abschnitt Kabisplatz bis zum Altersheim kommt es in derselben Zeit zu zeitweiligen Sperren.

Radrennen „Südtirol Dolomiti Superbike“

Wegen des 24. „Südtirol Dolomiti Superbike“ kommt es zu folgenden Verkehrsregelungen: Auf der Staatsstraße 52 Kreuzbergpassstraße im Bereich des Passes (km 110,200) kommt es zu kurzen Verkehrsanhaltungen von 10.45 bis 14 Uhr. In den Gemeinden von Niederdorf, Prags, Toblach, Innichen und Sexten sind von 7 bis 18 Uhr einige Gemeindestraßen gesperrt. Zudem bleibt das Ortszentrum von Niederdorf bis zum morgigen Sonntag bis 15 Uhr gesperrt.

Internationales Handballturnier in Mühlen

Bei Mühlen in Taufers (km 0,500 - km 0,800) ist die Straße am Samstag, 07.07.2018 von 08 bis 22 Uhr und am Sonntag von 08 bis 17 Uhr wegen des internationalen Jugendhandballturniers gesperrt. Die Umleitung führt über Ahrntaler Staatsstraße und Gemeindestraßen.

Sonntag

Zwischen dem Stilfser Joch und Bormio gibt es am morgigen Sonntag von 8.45 bis 13.30 Uhr einen Straßensperre wegen der Veranstaltung „ReStelvio Mapei Day 2018“. Der Pass ist nur von Südtiroler Seite aus erreichbar.

stol