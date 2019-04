Wahrlich Weißer Sonntag: der Schnee ist zurück

Ende April ist der Winter in Südtirol offenbar zurück: Aus Sexten werden mehr als 10 cm Neuschnee vermeldet. - Foto: shutterstock

Das Aprilwetter zeigte bisher die volle Bandbreite: Den ersten Frühlingstagen mit viel Sonnenschein folgten in der abgelaufenen Woche teils heftige Regentage (inklusive Hagel). Nicht nur im Pustertal ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag nun offenbar der Schnee zurückgekehrt.

In Sexten sind mehr als 10 cm Neuschnee gefallen, wie Landesmetereologe, Dieter Peterlin, meldet. Der Schnee fällt bis auf 1.000 Meter herab.

Guten Morgen. Nach den Gewittern kommt der Schnee. Die Kaltfront lässt es jetzt in den Dolomitentälern und im oberen Pustertal schneien, teils bis auf 1000 m herab. Der April zeigt heuer seine ganze Bandbreite. pic.twitter.com/OFf9WKIi13 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 28, 2019

Bäume in Aldein umgefallen

In Aldein musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken, weil der einsetzende Schneefall Bäume umfallen ließ, die wiederum Straßen versperrten.

Die Freiwillige Feuerwehr Aldein musste am Morgen ausrücken, um eine Straße, die von umfallenden Bäumen versperrt wurde, wieder befahrbar zu machen. - Foto: FFW Aldein

Die Wehrleute reagierten schnell und machten nach zügigen Aufräumarbeiten die Straße wieder passierbar.

Windig kühle Erstkommunion

Obwohl der Weiße Sonntag in diesem Jahr eigentlich erst auf ein spätes Datum gefallen ist, war das Wetter am heutigen Sonntag alles eher als frühlingshaft und so mussten sich die vielen Erstkommunion-Kinder im ganzen Land wärmer anziehen als geplant.

So wie hier in Bozen/Haslach mussten auch in anderen Orten die Erstkommunikantinnen ihre weißen Kleidchen zumindest während der Prozession verhüllen. - Foto: DLife

stol