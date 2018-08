Waldbrand nach Blitzeinschlag in Fennberg

In Fennberg lodern nach einem Blitzeinschlag die Flammen. - Foto: shutterstock

Bei den Feuerwehren ging der Alarm gegen Mitternacht ein. Da sich das betroffene Waldstück jedoch in unwegsamem Gelände befindet, das nur zu Fuß erreichbar ist, mussten die Löscharbeiten noch in der Nacht abgebrochen und am Morgen wieder fortgesetzt werden.

Das betroffene Waldstück befindet sich oberhalb der alten Straße von Margreid nach Fennberg. - Foto: FFW Penon

Gegen 6 Uhr morgens wurde dann ein Lokalaugenschein gemeinsam mit der Forstbehörde vorgenommen, bevor der Löschhubschrauber angefordert wurde. Eine Zuleitung von Wasser ist in diesem Umfeld nicht möglich.

Im Laufe des Vormittags versuchen die Einsatzkräfte nun mit Hilfe des Hubschraubers und mehreren Löscheinheiten die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Im Einsatz stehen neben der Freiwilligen Feuerwehr von Fennberg auch die Wehren von Kurtatsch, Margreid und Penon.

