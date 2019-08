Walten: Brand in Hackschnitzelanlage

Die Feuerwehren von Walten und St. Leonhard wurden am Samstag zu einem Einsatz gerufen. - Foto: STOL

Alarmstufe 2 - Brand mittlerer Stärke, hieß es zur Mittagszeit am Samstag im Passeiertal. Ein Feuer hatte sich in einer Hackschnitzelanlage in Walten gebildet, weshalb die Freiwilligen Feuerwehren von Walten und St. Leonhard benachrichtigt wurden.

Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehrleute war der Brand rasch unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden zur Stunde von den Feuerwehrmännern aus Walten durchgeführt.

stol