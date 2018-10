Wanzen-Alarm im Obstbau

Wo die hungrige Wanze zusticht und ihren Speichel absondert, werden Früchte deformiert – oder sie weisen Verkorkungen auf. Die Zunahme der marmorierten Baumwanze sei in einigen Gemeinden bedenklich, heißt es dazu aus dem Versuchszentrum Laimburg.

Schäden habe es in Anlagen in Terlan und Auer gegeben – meist an den Randreihen. „Erhöhte Präsenzen“ der Wanzen wurden in Bozen und Umgebung, Lana, Meran und Auer gemeldet.

„Das Monitoring ist voll im Gange“, teilt Stefanie Fischnaller von der Arbeitsgruppe Funktionelle Genomik des Versuchszentrums Laimburg auf Anfrage mit.

Monitoring heißt, dass die Wanze mittels speziellen Aggregationsfallen überwacht wird. Zudem werden auch „visuelle Kontrollen“ und Klopfproben durchgeführt – sowie Beobachtungen notiert. Dabei arbeitet die Laimburg mit dem Beratungsring, dem Pflanzenschutzdienst des Landes und dem Beratungsring für die Berglandwirtschaft zusammen.

Die marmorierte Baumwanze ist nicht nur im Obstbau und auf Rebanlagen aufgefallen – auf anderen Bäumen ist sie noch viel massiver aufgetreten.

Im Versuchszentrum Laimburg wird nun alles unternommen, um der neuen Plage Herr zu werden.

"D"/hof