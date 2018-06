Warmer und trockener Juni geht zu Ende

Die höchste Temperatur wurde demnach am 19. Juni an der Wetterstation Gargazon gemessen - da kletterte das Thermometer auf 34 Grad. Kühle 2,5 Grad wurden dagegen am 23. Juni in St. Martin in Thurn gemessen.

Der bisher heißeste Tag des Sommers war der 19. Juni mit 34,0° an der Wetterstation Gargazon. Dieser Wert könnte morgen knapp übertroffen werden. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 29. Juni 2018

Die Niederschlagsmengen waren - trotz lokal kräftiger Gewitter - unterdurchschnittlich. Meist hat es nur halb so viel geregnet wie im Durchschnitt. Zum markantesten Wetterereignis kam es am 21. Juni: Mehrere Gewitter sorgten in einigen Landesteilen für Starkregen und Hagel, besonders betroffen waren das Etschtal und das Eisacktal. (STOL hat berichtet)

Fast winterlich: Durnholz im Sarntal nach dem Hagelschlag vom 21. Juni - Foto: LPA/Landeswetterdienst

„Südtirolweit gab es vergangenen Freitag über 3450 Blitzeinschläge und war damit der mit Abstand blitzreichste Tag bisher in diesem Sommer“, wusste Landesmeteorologe Dieter Peterlin zu berichten.

Der morgige letzte Junitag wird heiß

Der morgige letzte Junitag wir ein traumhafter Sommertag. Südtirol liegt im Einflussbereichs eines mächtigen Hochdruckgebiets, dessen Zentrum über Schottland liegt. Der morgige Tag verläuft überwiegend sonnig. Es bilden sich ein paar Quellwolken, die meist harmlos bleiben.

Die Schauer- und Gewitterneigung ist gering. Die Temperaturen steigen an und erreichen am Nachmittag 26 Grad im Norden und knapp 35 Grad im Süden Südtirols. (STOL hat berichtet)

lpa/stol/vs