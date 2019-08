Weißes Kreuz siegt beim internationalen Rescue Camp

Das Weiße Kreuz konnte beim Rescue Camp am Neusiedler See erneut den 1. Platz holen. - Foto: WK

Die Spannung war groß, als am Freitagabend die Gewinner des diesjährigen Rescue Camps im burgenländischen Mörbisch gekürt wurden. Insgesamt 6 Rettungsteams traten in der Endrunde gegeneinander an – bereits im Vorfeld wurden Mannschaften aus den 20 Mitgliedsorganisationen von Samaritan International sondiert.

Die Teilnehmer am Wettbewerb mussten über einen ganzen Tag vielseitige Notfälle rund um den Neusiedler See abwickeln. Das Siegerteam aus Bruneck überzeugt dabei mit einer einwandfreien Abarbeitung der standardisierten Notfall-Algorythmen und konnte die höchste Gesamtpunktezahl erreichen.

Die Brunecker Mannschaft mit Teamleiterin Barbara Feichter, Lukas Klammer und Patrik Schneider freuten sich ersichtlich über den besonderen Sieg und können den Wanderpokal nun bis zum nächsten Rescue Camp aufbewahren.

Das Weiße Kreuz ist bereits seit den Anfangsjahren Mitglied von Samaritan International und beteiligt sich regelmäßig an grenzübergreifenden Projekten. „Dabei habe nicht nur der Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedsorganisationen einen hohen Stellenwert, sondern auch das voneinander Lernen in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen“, betont Präsidentin Barbara Siri, die dem Rescue Camp am Neusiedler See beiwohnte.

Auch für Direktor Ivo Bonamico, der seit 2015 als Generalsekretär von Samaritan International zeichnet, ist die Zusammenarbeit der verschiedenen europäischen Organisationen von großer Bedeutung. „Über laufende EU-Projekte, an denen wir aktiv mitwirken können wir wichtiges Know-How nach Südtirol holen und den errungenen Mehrwert in unsere Dienste einfließen lassen“, erklärt Bonamico. Im Rahmen des Rescue Camps wurde übrigens auch das 25-jährige Jubiläum von Samaritan International gefeiert. Ein besonderer Anlass, der mit Funktionären und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus allen Mitgliedsverbänden gebührend gefeiert wurde.

Am Rescue Camp selbst wurden folgende Szenarien simuliert: Im Zuge von Hangsicherungsarbeiten stürzt ein Arbeiter ab. Verletzungen mit neurologischen Ausfällen waren die Folge. Weiter werden im Rahmen eines Amoklaufes mehrere Personen als Geiseln gehalten. Schüsse fallen, eine Spezialeinheit stürmt das Gelände. Hier gilt es für die Rettungskräfte, die Eigensicherheit in den Vordergrund zu stellen und abzuwarten bis die Spezialkräfte das Gelände gesichert haben.

Kurze Zeit später war ein Fall- oder Gleitschirmspringer im Landeanflug in einen Wald gestürzt. Der Verletzte muss gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr aus den Bäumen geborgen und anschließend versorgt werden. Bei einem Verkehrsunfall wird ein starkstromführender Bauteil beschädigt. Der Pkw steht unter Strom, der Verletzungsgrad der Insassen ist unbekannt.

stol