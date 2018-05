Welt-Ced-Tag: Bozner Rathaus leuchtet lila

Diesen Samstag wird die Fassade des Rathauses in lila leuchten. - Foto: Dachverband für Soziales

Diesen Samstag wird die Fassade des Rathauses in lila leuchten, so wie zahlreiche andere Denkmäler und Gebäude in Italien, Europa und der Welt. Damit soll auf diese unsichtbaren Erkrankungen aufmerksam gemacht werden, die das Leben der Erkrankten stark beeinflussen.

In Südtirol leben laut amtlichen Daten 1.557 betroffene Patienten, davon 906 mit Colitis ulcerosa (516 Männer und 390 Frauen), sowie 651 Menschen mit Morbus Crohn (363 Männer und 288 Frauen). Die Dunkelziffer dürfte erheblich höher sein. Eine rechtzeitige Therapie und ein guter Umgang mit der Erkrankung kann eine Invalidität und Schlimmeres verhindern und ein gutes Familien- Sozial- und Arbeitsleben ermöglichen.

An dieser Sensibilisierungskampagne haben sich voriges Jahr 38 Länder der ganzen Welt beteiligt, indem sie 140 Denkmäler und Gebäude in lila beleuchtet haben, heißt es in einer Aussendung.

