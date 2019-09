Welttag der Migranten und Flüchtlinge: Gottesdienst mit Bischof Tomasi

Höhepunkt des 2-tägigen Programms ist eine heilige Messe am Sonntagnachmittag mit Bischof Michele Tomasi in der Pfarrei Maria in der Au.

Am kommenden Sonntag, 29. September, begeht die Kirche den Welttag der Migranten und Flüchtlinge. Die Botschaft des Papstes zum heurigen Welttag trägt den Titel „Es geht nicht nur um Migranten“ und dieser Titel ist auch das Motto, unter dem der Welttag in der Diözese Bozen-Brixen mit einer Reihe von Veranstaltungen in der Landeshauptstadt Bozen begangen wird.

Wie schon in den vergangenen Jahren steht auch heuer wieder eine mehrsprachige heilige Messe im Mittelpunkt des Programms: Am Sonntag versammeln sich dazu Gläubige verschiedener Nationalitäten, Sprachen und Kulturen in der Kirche „Mutter vom guten Rat“ am Bozner Don-Bosco-Platz.

Neben dem Gottesdienst organisieren das diözesane Seelsorgeamt, Volontarius sowie die Caritas mit dem Friedenszentrum und anderen Verbänden am Samstag, 28. September, und Sonntag, 29. September, im Don-Bosco-Zentrum sowie im Semiruralipark eine Ausstellung, Konzerte und Spiele. Im Anhang findet sich das Programm im Detail.

stol