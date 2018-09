Wem gehört dieses Fahrrad?

Die Stadtpolizei von Bozen teilte am Montag mit, dass erneut ein vermutlich gestohlenes Mountainbike gefunden worden ist. Bei der Räumungsaktion einer illegalen Unterkunft in Grutzen haben die Behörden ein grau/rotes Mountainbike sichergestellt. Vermutlich handelt es sich bei dem Fahrrad um Diebesgut, dass kürzlich in der Stadt entwendet worden ist. Sollte jemand das hier abgebildete Fahrrad erkennen, ist er/sie aufgerufen sich bei der Stadtpolizei zu melden.

Die Besitzer des Fahrrades kann sich zu Bürozeiten an das Kommando der Stadtpolizei wenden. Tel. 0471 997728/29 bzw. 0471 997731 oder 0471 997732

Bitte Personalausweis und falls vorhanden die Verlustanzeige mitbringen.

stol