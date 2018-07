Wenn das Sonnenbaden zur Sucht wird

Eine davon ist die Tanorexie – die Sucht, braun zu sein. „Vor allem Frauen zwischen 16 und 40 Jahren sind betroffen“, weiß die Psychologin und Psychotherapeutin Morena De Sarro.

Dolomiten: Warum wollen wir eigentlich braun sein?

Morena De Sarro: Der Wunsch nach Bräune ist durchaus vom Zeitgeist geprägt. Galt bleiche Haut früher einmal als vornehm und Zeichen der gehobenen Gesellschaftsklasse – und braune als jene der armen Arbeiter, die den ganzen Tag am Feld schufteten – , änderte sich die Anschauung in den 60-er Jahren. Von da an stand Bräune auf einmal für Wohlstand: Wer braun war, zeigte damit, dass er es sich leisten konnte, seinen Urlaub am Meer zu verbringen.

