Wetterbericht: Bei Schnee gibt’s mehr Klicks

Höchstens ein paar dünne Schleierwolken können das Kaiserwetter dieser Tage trüben. Bevor die Wolkendecke am Sonntag zunimmt, erwarten uns noch einige Sonnentage bei Temperaturen von minus 2 bis plus 9 Grad Celsius. Erst am Sonntag gibt es in einigen Tälern Hochnebel, abseits davon bleibt es zunächst aber sonnig. Am Abend kann es gebietsweise leicht regnen oder schneien.

Die Lawinengefahr hat im Vergleich zu Montag und Dienstag zwar leicht abgenommen, dennoch herrscht im Großteil Gefahrenstufe 3 – erheblich. Nur ganz im Süden, im Unterland, ist die Lawinengefahr auf Stufe 2 – mäßig – gesunken.

Grafik: Lawinenreport des Landeswetterdienstes der Provinz

Die Schneefälle bis in die Täler haben auch die Zugriffe auf den Wetterdienst in die Hähe schnellen lassen, bemerkt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Das sei bei Hochwasser oder Schnee so üblich. Ansonsten ist der Sommer Spitzenreiter – in der warmen Jahreszeit gäbe es deutlich mehr Klicks.

Bei Hochwasserereignissen oder bei Schneefall bis in tiefe Tallagen verdoppeln sich die Zugriffszahlen auf den #Wetterbericht. Und generell gilt: Im Sommer gibt es mehr Klicks als im Winter. @googleanalyticspic.twitter.com/7AyeWPqCJP — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 5. Februar 2019

stol