„Wia die Lane“: Nassschneelawine bei Gomagoi

In Gomagoi ist am Mittwoch eine Nassschneelawine abgegangen. - Foto: Screenshot

„Wia in Psaier“, hört man die Augenzeugen sagen: Am Mittwoch ist in Gomagoi in der Gemeinde Stilfs eine gewaltige Nassschneelawine abgegangen.

Vor 5 Jahren war bei Pill in Moos eine gewaltige Lawine abgegangen, Aufnahmen davon wurden millionenfach auf YouTube angeklickt.

stol