Wie überwintern Bienen eigentlich?

Bienen können in einer Winterkugel bis zu 30 Grad Celsius erzeugen. - Foto: shutterstock

„Bei diesen Bienen hier handelt es sich um Jungvölker, die den Winter bisher sehr gut überstanden haben“, sagt Südtirols oberster Imker Engelbert Pohl. „Im August habe ich diese Völker erstellt. Natürlich musste ich ihnen auch Futter in Form von Zuckerwasser geben, damit sie den Winter überstehen. Für jedes Bienenvolk habe ich etwa 15 Kilogramm Zucker benötigt.“

Futter brauchen Bienen im Winter als Nahrung und als Heizmittel. Sie machen ja bekanntlich keinen Winterschlaf, sondern nur eine Winterruhe. Bienen müssen selbst den Stock aufheizen, weil sie sonst erstarren.

Wie wärmen sich Bienen? „Sie kriechen in Form einer Kugel zusammen und wärmen sich gegenseitig“, erklärt Pohl.

„Je kälter die Außentemperatur ist, desto mehr ziehen sie sich gegenseitig an. Bienen bekommen ab 8 Grad Celsius zu kalt und würden erfrieren. Je kälter es wird, umso mehr fächeln sie mit den Flügeln und erzeugen Wärme. Deshalb brauchen sie auch einen Teil des Futters zur Wärmeerzeugung.“

In einer Winterkugel können Bienen bis zu 30 Grad Celsius an Wärme erzeugen. In der Mitte dieser Kugel steckt die Königin, das wertvollste Gut im Stock.

D/fm