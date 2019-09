Wieder gerissene Schafe am Vinschger Sonnenberg

Immer wieder musste Ernst Kaserer, der Kastelbeller Ortsobmann des Südtiroler Bauernbundes und selbst Schafzüchter, in diesem Sommer von gerissenen Schafen berichten. Allein in den letzten Tagen starben im Gebiet zwischen Trumsberg und Saxalb 5 Tiere. „Unser Hirte Josef Altstätter hat mit 2 weiteren Personen beobachtet, wie der Wolf am helllichen Vormittag eine Herde Schafe versprengt hat und dabei 2 Tiere gerissen hat“, berichtet er.

Kaserer rechnet, dass beim Abtrieb an diesem Wochenende mindestens 50 der rund 350 Schafe fehlen werden. Gleich mehrfach war es in diesem Sommer am Vinschger Sonnenberg zu Rissen gekommen (STOL hat berichtet).

stol/D/no