Windwurfzonen: Rotwild stellt Problem dar

Dieses Jahr sollen in Südtirol 12.000 Huftiere zum Abschuss freigegeben werden, berichtet Spagnolli. Die gestiegene Hirschpopulation bereite dieses Jahr Sorgen. Da sich diese Tiere hauptsächlich von jungen Pflanzen und Bäumen ernähren, stellen sie gerade in den vom Sturm Vaia vernichteten Wäldern ein Problem in Hinblick auf die Wiederaufforstung dar.

„Die Windwurfzonen müssen jetzt möglichst rasch wieder aufgeforstet werden“, so der Direktor des Landesamtes für Jagd und Fischerei, Luigi Spagnolli. Die hohen Abschusspläne würden belegen, dass es zuviel Rotwild in Südtirols Wäldern gebe. Gerade den Windwurfzonen müsse man deshalb eine hohe Aufmerksamkeit schenken, so Spagnolli.

ansa/stol