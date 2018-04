Winter ade - Das ist doch Schnee von gestern

Kaum zu glauben, wie viel Schnee in einem Monat schmilzt. - Foto: Twitter/Dieter Peterlin

Die warmen Sonnenstrahlen lassen den Schnee rapide schmelzen. Angesichts der Tatsache, dass vor einigen Wochen in einigen Landesteilen noch Meter hohe Schneewände lagen, schaut am Samstag fast überall in Südtirol schon das Gras aus der Erde.

Dem Schnee geht es an den Kragen. Anfang April war es in den höheren Tälern noch tiefwinterlich, jetzt ist auch Langtaufers im Obervinschgau schneefrei. Zeitraffer @FotoWebcampic.twitter.com/d997EWkzy6 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 28. April 2018

Die Aufzeichnungen vom Landesmeteorologe Dieter Peterlin zeigen, wie Langtaufers im Vinschgau in nicht einmal einem Monat fast schneefrei wurde.

stol