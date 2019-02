„Wir geh'n wieder zusammen Sterne schauen“

Freunde, Schulkollegen, die Skilehrer der Skischule Sextner Dolomiten, die Bergführer der Alpinschule Drei Zinnen, die Männer der Bergrettung Sexten, des Aiut Alpin und der Finanzwache und die Mitglieder des Sportclubs 3 Zinnen waren ebenfalls gekommen, um der Familie Rainer, insbesondere den Eltern Christian und Judith und seinen Geschwistern Lea und Simon auf diesem schweren Gang Beistand zu leisten und ihre besondere Anteilnahme zu bekunden. Auch die Südtiroler HGV-Spitze und viele Freunde und Bekannte der Familie aus dem ganzen Land und dem benachbarten Osttirol waren anwesend.

Wertvolles Geschenk in die Hände des Schöpfers zurückgekehrt

Familienseelsorger Toni Fiung, ein Freund der Familie, zelebrierte den Begräbnisgottesdienst gemeinsam mit Suldens Altpfarrer Josef Hurton, Kurt Egger und Gottfried Fuchs. In seiner Trauerrede sprach er von einem kostbaren Geschenk, das Hannes sowohl für seine Familie aber auch für seine Freunde gewesen sei, und das wir nun schmerzerfüllt in die Hände seines Schöpfers zurückgelegt haben. Die große Anteilnahme zeige, dass aus diesem Menschen eine große Kraft ausgehe, die helfe diese finsteren Stunden des Lebens besser bewältigen zu können. Kraft gebe aber auch die Großfamilie Rainer, deren Zusammenhalt bezeichnend sei: „Reden wir deshalb über die unvergesslichen schönen Momente, die uns das Leben mit Hannes beschert hat, und glauben wir an die Liebe Gottes, die uns auffängt, wenn wir nicht mehr weiter wissen.“

Freunde erinnern: Frohes Wesen und coole Sprüche

Seine engsten Freunde erzählten wie sie Hannes mit seinem frohen Wesen immer wieder zum Lachen gebracht habe, seine coolen Sprüche als einzigartig im Gedächtnis bleiben und sein außergewöhnliches Gespür für die Schönheiten der Natur sie alle angesteckt habe: das hinaufsteigen zum Sonnenuntergang, Feuer machen am Grad oder der Blick in die Sterne vom Zelt unterm Einserkofel. „Das werden wir wieder tun mit dir, Hannes – du wirst immer tief in unseren Herzen sein“.

Mit dem Lied „Candle in the wind“ nahm der Jugendchor Sexten unter der Leitung von Hannes Tschurtschenthaler leise Abschied. Er hatte gemeinsam mit dem Kirchenchor Sexten das Begräbnis musikalisch umrahmt. Nach einer Diashow mit Bildern aus Hannes‘ kurzem intensivem Leben wurde der sterbliche Leib von Hannes Schwienbacher der geweihten Erde am Sextner Ortsfriedhof übergeben, im Antlitz der aufstrebenden Rotwand.

