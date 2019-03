Wir knacken die 20-Grad-Marke

Am Donnerstag war es auch schon sehr mild: Mit 17,4 Grad Celsius gab es in Brixen den landesweiten Spitzenwert.

Diese hohen dünnen Schleierwolken deuten darauf hin dass in der Höhe wärmere Luft herangeführt wird. Die Nullgradgrenze steigt in den nächsten drei Tagen auf 3000 m Höhe. Auch im Tal setzt sich die Milderung durch. pic.twitter.com/SxWXHtVHyl — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 21. März 2019

Die hohen, dünnen Schleierwolken, die man ab und an sieht, deuten darauf hin, dass in der Höhe wärmere Luft herangeführt wird. Auch in den Bergen wird es milder – die Null-Grad-Grenze steigt auf 3000 Meter Höhe. Dazu weht nur schwacher Wind aus dem Osten. Die Lawinensituation ist weiter ruhig und bleibt auf Stufe 1 – gering.

Erst am Dienstag wird der Sonnenmarathon schwächer, es setzt Nordwind ein und es wird bewölkt.

stol