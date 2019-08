Wo man für See- und Bergblick bezahlen muss

Wer etwa den Karersee besichtigen will, muss seit einigen Jahren notgedrungen sein Auto auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz abstellen – und so indirekt Eintritt bezahlen. 135.000 Euro flossen im Ausnahmejahr 2018 dadurch in die Landeskassen. „Das Geld wird wieder in die Infrastruktur und den Parkplatz investiert“, so Domänen-Chef Albert Wurzer.

Ähnlich sieht es im hinteren Martell aus. Seit 25 Jahren wird hier von Tagesausflüglern und Wanderern, die im Auto kommen, eine Parkplatzgebühr eingehoben. Proteste gab es deswegen bislang kaum. „Die jährlich 50.000 bis 80.000 Euro werden aber ausschließlich wieder in die Infrastrukturen investiert“, sagt Bürgermeister Georg Altstätter.

Wo man sonst noch indirekt für Ausflüge, See- und Bergblick bezahlt, lesen Sie in der heutigen Ausgabe des Tagblatts „Dolomiten“.

D/em