Wobi: Wachmänner sorgen für Sicherheit

Der schlimmste Zwischenfall hat sich vor rund einem Jahr zugetragen. „Damals hatte einer der Mieter – der Mann ist psychisch krank – einer unserer Mitarbeiterinnen gedroht, sie umzubringen“, sagt Wobi-Präsident Heiner Schweigkofler.

Dies sei allerdings nur der letzte einer ganzen Reihe an Vorfällen gewesen, die sich in jüngerer Vergangenheit am Sitz des Wohnbauinstitutes zugetragen hätten.

D/em