Wochenende: Die Sonne ist zurück!

Am Samstag lockern die Wolken zaghaft auf und stellenweise kommt die Sonne zum Vorschein. Mehr Sonne gibt es am Sonntag. Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen Höchstwerte bis 17 Grad Celsius.

Anfang der bevorstehenden Woche wird es dann erneut wechselhaft, vor allem am Dienstag sind ein paar Regenschauer möglich. Es kühlt auch erneut um wenige Grad ab – die Höchstwerte am Dienstag betragen nur mehr 9 bis 14 Grad Celsius.

Das Bergwetter

Am Freitag bleibt die Südströmung bestehen und vom Süden ziehen immer wieder Niederschläge durch. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 2000 und 2500 Metern. Samstags bessert sich die Wetterlage mit stellenweise Sonne. Dazu wehrt mäßiger Wind aus Süden.

stol