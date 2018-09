Wohnungsbrand in Sinich: 10 Verletzte

Der Brandalarm erreichte die Einsatzkräfte gegen 22.40 Uhr: In der Sinichbachstraße in Sinich war eine Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten.

Der 35-jährige Bewohner wurde von den Feuerwehrleuten gerettet und nach einer Untersuchung durch den Notarzt mit mittelschwerer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus von Meran gebracht.

Nachbarsfamilie mit leichter Rauchgasvergiftung eingeliefert

Im Nachbarhaus hingegen wurde durch die Sirenen der Feuerwehr auch eine 7-köpfige Familie geweckt, die bei offenen Fenstern geschlafen hatte.

Da auch in ihre Wohnung Rauch getreten war, rettete sich die Familie (4 Erwachsene, 2 Buben im Alter von 4 und 6 Jahren sowie ein einjähriges Mädchen) selbst und wurde mit Symptomen von Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus von Meran gebracht.

Im Einsatz standen neben dem Notarzt und dem Weißen Kreuz Meran die Freiwilligen Feuerwehren von Sinich, Untermais, Freiberg und Labers, die Carabinieri von Schenna haben die Ermittlungen übernommen.

Die Koordinierung der Rettungsfahrzeuge wurde vom Organisatorischen Leiter des Weißen Kreuzes Meran übernommen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die Berufsfeuerwehr Bozen ist vor Ort.

Erneut Brand in den Morgenstunden - 2 Feuerwehrleute verletzt

Gegen 5.40 Uhr mussten die Wehren rund um Sinich erneut zu der Wohnung ausrücken, da das Feuer erneut entfacht war.

Im Einsatz standen erneut die Wehren von Freiberg, Untermais, Labers, Gratsch und Obermais. Das Weiße Kreuz brachte am Vormittag 2 Feuerwehrleute, die sich während des Einsatzes leichte Verletzungen zugezogen hatten, ins Krankenhaus.

stol/liz