Wohnungsbrand in St. Ulrich fordert Verletzten

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich wurde am Freitagabend zu einem Brandeinsatz gerufen. - Foto: lcm

Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr von St. Ulrich wurden kurz vor 22 Uhr zum nächtlichen Einsatz gerufen. In einer Wohnung in St. Ulrich in Gröden war ein Feuer ausgebrochen.

Laut ersten Informationen von STOL musste eine Person mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr auch der Notarzt und das Rote Kreuz.

stol