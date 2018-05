Wolkenstein-Ritt: In den Sattel, fertig, los!

Pünktlich um 9.30 Uhr geht es los. Dann fällt auf dem Kofel in Kastelruth nämlich der offizielle Startschuss zum traditionsreichen Reiterspektakel.

Als erstes steht dabei das Ringestechen auf dem Programm, gefolgt vom Labyrinth in Seis um 11 Uhr und dem Hindernisgalopp am Völser Weiher um 12.40 Uhr. Gegen 14.20 Uhr findet schließlich noch der Torritt vor der malerischen Kulisse von Schloss Prösels als krönender Abschluss statt.

Die Reiter nehmen in Mannschaften zu je 4 Teilnehmern am Turnier teil. Nach erfolgtem Wettkampf wird dann die begehrte Standarte in Erinnerung an den legendären Ritter und Minnesänger Oswald von Wolkenstein (1377–1445) vergeben.

stol