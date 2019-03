Zahlen für Notaufnahme: Strafe aufgeschoben

Grund des neuerlichen Aufschubs: Man ist schlicht und ergreifend noch nicht soweit. „Das Vorhaben soll gut durchdacht sein. Denn wenn wir starten, will ich, dass wir gut starten“, so die Vorgabe von Gesundheitslandesrat Thomas Widmann.

Es war beschlossene Sache der Vorgänger-Landesregierung. Um besonders die Notaufnahmen in Bozen und Meran, die sich tagtäglich einem enormen Patientenzustrom gegenüber sehen – allein in Bozen sind es 90.000 Patientenzugänge pro Jahr –, zu entlasten, sollten ab 1. Mai alle jene Patienten, die ohne Not in die Notaufnahme kommen, 35 Euro zahlen. Jene, die Ticket bezahlen müssen, also insgesamt 50 Euro.

D/lu