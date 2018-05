Zahme „Eisheilige“ kündigen sich an

„Vom Frost sind wir weit entfernt“, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Zunächst beginnen die „Eisheiligen“ sommerlich, Pankratius am Samstag wird der wärmste mit bis zu 27 Grad Celsius. Danach gehen die Temperaturen zurück, es wird wechselhafter. Am Montag erreichen wir, so Peterlin, „nur“ mehr maximal 20 Grad.

„Übrigens zeigt der Blick in die langjährige Statistik keinen signifikanter Temperaturrückgang zwischen 12. und 15. Mai in Südtirol, auch die Nachtfröste werden nicht häufiger.“

Die „Eisheiligen“ seien allgemeiner zu sehen: Sie deuten darauf hin, dass es im Mai nochmals Kälterückfälle geben kann, aber unabhängig vom genauen Tag. „Fast in jedem Jahr gibt es irgendwann im Laufe des Mais nochmals kühle Tage, auch mit Schnee bis in höheren Lagen“, so der Wetterexperte.

Ähnliches gelte übrigens auch für die Bauernregel „Schafskälte“ Mitte Juni: Auch hier kann es kurzzeitig kalt werden, wenn auch nicht so stark und nicht so lange wie im Mai.

stol