Zaun schreckt Wolf nicht ab

Abend für Abend fährt Roberto Paso vom Tal auf die Alm. 170 Stück Kälber und Jungvieh betreut er dort. Großteils auch Vieh von Bauern aus Südtirol. Vor 3 Wochen hatte es auf der Alm den ersten Wolfsangriff auf ein Jungkalb gegeben. Dem Tier war bei lebendigem Leib ein Teil vom Schenkel herausgerissen worden. „Seit diesem ersten Angriff werden die 40 jüngsten Kälber jeden Abend zusammengetrieben und mit dem Herdenschutzzaun eingezäunt, den uns die Provinz Trient zur Verfügung gestellt hat“, berichtet Paso.

Zaun hat keine abschreckende Wirkung

Dieser scheint aber auf die Wölfe keinerlei abschreckende Wirkung zu haben. Nachdem die Wölfe vergangene Woche einer ältere Kalbin angegriffen und schwerstens verletzt hatten, sprangen sie diesmal über den Zaun. „In der Folge haben sie ein Kalb von der Herde weggetrieben, dieses ist in seiner Panik durch den Zaun ausgebrochen – und einmal außerhalb des Zaunes haben es die Wölfe schließlich getötet“, berichtet Paso.

Auf diesen letzten Zwischenfall hin reicht es dem ersten der Bauern, die auf Alpe Lusia ihr Vieh aufgetrieben haben. „Morgen (heute, Anm.d.Red.) kommt der erste seine Kälber holen. Wie lange die anderen ihr Vieh noch hier heroben lassen, ist ungewiss“, sagt er. „Wenn das so weiter geht, haben wir im nächsten Jahr weit weniger oder vielleicht auch gar kein Vieh mehr auf Alpe Lusia.“ Dabei seien bereits in diesem Jahr weniger Tiere auf der Alm. „Und das, obwohl es im Vorjahr hier keine Wolfsangriffe auf Kälber gegeben hat“, so Paso.

Schaf-und Ziegenhaltung eingestellt

Im vergangenen Jahr hatten Wölfe „nur“ Schafe und Ziegen gerissen. Insgesamt 30 Stück der Tiere, die ihm und einem Freund gehörten. „Entschädigt worden sind wir aber nur für ganze 2 Tiere“, so Paso. Der Grund dafür: Die Kadaver dieser beiden hatte er bereits am Tag nach dem Angriff gefunden. Die der anderen erst nach mehreren Tagen, und da sei keine DNA-Analyse mehr möglich gewesen. „Dabei war es offensichtlich, dass auch sie dem Wolf zum Opfer gefallen waren“, so der Hirte. Inzwischen haben die beiden die restlichen Tiere verkauft, Schaf- und Ziegenhaltung eingestellt.

