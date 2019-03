Zigarette löst Balkonbrand aus

Die Berufsfeuerwehr Bozen war gegen 10 Uhr zum Einsatz in der Max-Valier-Straße gerufen worden: Im 4. Stock war in einem Blumentopf, in dem am Abend zuvor eine Zigarette ausgelöscht worden war, ein Feuer ausgebrochen.

„Das ist ganz klassisch: Die Leute meinen, wenn sie ihre Zigaretten im Blumentopf auslöschen, dann passt das. Aber in der Torferde bleibt die Hitze, und wenn dann noch etwas Wind kommt, bricht schnell ein Feuer aus“, erklärt Oberbrandinspektor Florian Schroffenegger.

Dank des schnellen Einsatzes mittels Drehleiter konnte der Brand rasch gelöscht werden, lediglich ein paar Blumentöpfe mit Sträuchern kamen zu Schaden.

stol