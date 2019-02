Zivilschutz-Skimeisterschaft: Südtirol gewinnt

Mitarbeiter der Agentur für Bevölkerungsschutz nach dem Langlaufrennen am Freitag,1 Februar, in Reischach. - Foto: LPA/Nicola Marangoni

Kampanien war das erste Mail in 16 Jahren bei diesem Wettbewerb dabei. Nach der festlichen Eröffnung, den Rennen und einem Kongress stand am vergangenen Freitagabend im Michael-Pacher-Haus in Bruneck die Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung auf dem Programm.

650 Teilnehmer aus ganz Italien

Dabei wiesen Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler, Ressortdirektor Klaus Unterweger, der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Rudolf Pollinger und der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti auf die Bedeutung dieses freundschaftlichen Treffens hin: 650 Männer und Frauen waren aus ganz Italien angereist, hatten Bruneck und Umgebung erkundet, sich im sportlichen Wettkampf in Wintersportarten gemessen und ihre Erfahrungen ausgetauscht.

Gold mit 5544 Punkten, gefolgt von Trentino und Lombardei

Bei den Wettkämpfen sicherte sich das Team aus Südtirol den ersten Platz mit 31 Medaillen und 5544 Punkten und übernahm damit den Wanderpokal vom Vorjahressieger Trentino. Übrigens zum zweiten Mal: Auch bei den Heimspielen vor 13 Jahren in Sexten waren die Südtiroler Zivilschützer siegreich hervorgegangen. Die Trentiner Mannschaft erreichte heuer mit 2133 Punkten den zweiten Platz, gefolgt von der Lombardei mit 1754 Punkten auf dem dritten.

lpa