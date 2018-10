Zivilschutz ruft Alarmstufe Rot aus

Was bedeutet das?

Eine Notlage ist aufgetreten, die betroffenen Zivilschutzzentren sind aktiviert, ein Katastrophenfall ist möglich. Es handle sich sich demnach um eine Krise, die nicht nur große Gebiete erfasst hat, sondern sich stetig intensiviert.

Alle 9 Bezirkseinsatzzentralen der Feuerwehrbezirke sind seit 13 Uhr besetzt, um die Landesnotrufzentrale zu entlasten. Die Notrufnummer 112 sollte nur in dringenden Fällen und nicht zu Informationszwecken angerufen werden, betonen die Einsatzkräfte.

Um die Lage in den Griff zu bekommen, wird eine einheitliche Leitstelle aktiviert, in der die Fäden aller Einsätze zusammenlaufen und von wo aus alle Maßnahmen koordiniert werden. Je nach betroffenem Gebiet kann dies eine Gemeinde-, eine Bezirks- oder die Landesleitstelle sein.

Das Weiße Kreuz ist ebenfalls in erhöhter Bereitschaft.

Wie Dieter Peterlin am Montag mitteilte, gab es bis Mittag die höchsten Regensummen bei den Rotwandwiesen in Sexten und lagen bis jetzt bei 235 Liter pro Quadratmeter, 210 Liter pro Quadratmeter Ladurns in Pflersch und 202 Liter pro Quadratmeterin Pens im Sarntal. In den nächsten Stunden verstärken sich die Niederschläge weiter, der Schwerpunkt verlagert sich in die Dolomiten, so Peterlin.

Update 12:00 Uhr: Die höchsten Regensummen bis jetzt 235 l/m² Rotwandwiesen in Sexten, 210 l/m² Ladurns in Pflersch und 202 l/m² Pens im Sarntal. In den nächsten Stunden verstärken sich die Niederschläge weiter, der Schwerpunkt verlagert sich in die Dolomiten. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 29. Oktober 2018

