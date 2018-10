Zivilschutz ruft Alarmstufe Rot aus: Bürgertelefon eingerichtet

Was bedeutet das?

Am MOntag um 10 Uhr wurde die Landesleitstelle aktiviert, in der die Fäden aller Einsätze zusammenlaufen, und von wo aus alle Maßnahmen koordiniert werden. Seit 11.30 Uhr gilt die von der Landesleitstelle ausgerufene höchste Alarmstufe Rot (Charlie). Es handelt sich demnach um eine Krise, die nicht nur große Gebiete erfasst hat, sondern sich stetig intensivieren kann.

An der Sitzung der Landesleitstelle nahmen neben dem Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Rudolf Pollinger auch Landesrat Arnold Schuler teil sowie Regierungskommissär Vito Cusumano, Landesgeologe Volkmar Mair und der Präsident der Freiwilligen Feuerwehren Wolfram Gapp, der technische Direktor der Autobahn A22 Carlo Costa und in Vertretung der Staatseisenbahn RFI Alberto Regaiolo.

Sitzung der Landesleitstelle mit (von re.) Landesrat Schuler, Zivilschutzchef Pollinger, Stellvertreter Walcher. - Foto: LPA/Agentur für Bevölkerungsschutz

Alle 9 Bezirkseinsatzzentralen der Feuerwehrbezirke sind seit 13 Uhr besetzt, um die Landesnotrufzentrale zu entlasten. Die Notrufnummer 112 sollte nur in dringenden Fällen und nicht zu Informationszwecken angerufen werden, betonen die Einsatzkräfte.

Um die Lage in den Griff zu bekommen, wird eine einheitliche Leitstelle aktiviert, in der die Fäden aller Einsätze zusammenlaufen und von wo aus alle Maßnahmen koordiniert werden. Je nach betroffenem Gebiet kann dies eine Gemeinde-, eine Bezirks- oder die Landesleitstelle sein.

Das Weiße Kreuz ist ebenfalls in erhöhter Bereitschaft.

Am Nachmittag und Abend ist weiterhin mit teils kräftigem Regen zu rechnen, auch einzelne Gewitter können eingelagert sein, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet. Bereits jetzt sind die Regenmengen groß, so wurden bei den Rotwandwiesen in Sexten bis zu 200 Liter pro Quadratmeter gemessen, in Ladurns und Pens waren es 190 Liter und in Bozen 103 Liter pro Quadratmeter. Mit der nächsten Regenfront sind wieder über 100 Liter pro Quadratmeter wahrscheinlich, die Windgeschwindigkeit steigt auf 100 bis 150 Stundenkilometer.

Update 12:00 Uhr: Die höchsten Regensummen bis jetzt 235 l/m² Rotwandwiesen in Sexten, 210 l/m² Ladurns in Pflersch und 202 l/m² Pens im Sarntal. In den nächsten Stunden verstärken sich die Niederschläge weiter, der Schwerpunkt verlagert sich in die Dolomiten. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 29. Oktober 2018

Hochwassergefahr bei Rienz und Etsch

Laut Stephan Ghetta vom Hydrographischen Amt führen diese hohen Niederschlagsmengen zu einem Ansteigen der Pegel der Flüsse vor allem im Pustertal, im Eisacktal, weniger im Vinschgau.

In den Nachtstunden spitzt sich die Situation voraussichtlich zu, vor allem bei der Etsch bei Branzoll, wo die Hochwasserschwelle gegen 6 Uhr früh erwartet wird. Kritisch kann die Situation auch bei der Rienz bei Vintl werden, wo die Hochwasserschwelle voraussichtlich um 4 Uhr früh erreicht wird.

Die Lage ist kritisch. Alle Zivilschutzeinheiten sind deshalb einbezogen und bereit. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, jene Abschnitte von Straßen, Radwegen und Infrastrukturen oder auch Baustellen im Auge zu behalten, die sich in der Nähe von Wasserläufen befinden. Die nächste Sitzung der Landesleitstelle wurde für 18 Uhr einberufen.

Seit 13 Uhr sind unter der kostenlosen Grünen Nummer 800751751 am Bürgertelefon Informationen erhältlich.

stol