Zöliakie: Warten auf Antwort

Seit Montag ist in Südtirol die neue Zöliakieregelung in Kraft, die eine Kürzung des Landesbeitrages für Einkäufe vorsieht (STOL hat berichtet). Die Südtiroler Verbraucherzentrale hat in einem offenen Brief angeregt, das unbürokratischere Trentiner Modell zu übernehmen – Antwort gab es bis jetzt keine.

Der offene Brief wurde Anfang Juni an Gesundheitslandesrat Thomas Widmann, Gesundheitsministerin Giulia Grillo und die Antitrustbehörde geschickt – in der Hoffnung, dass sich an der Neuregelung noch etwas ändern könnte. Diese ist seit nun in Kraft -die Verbraucherschützer warten noch auf eine Reaktion aus Bozen und aus Rom.

