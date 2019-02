Zug der Erinnerung: Ankunft in Krakau

Eine dieser Gäste ist Claudia Rizzieri, Deutschlehrerin an der Pascoli-Schule in Bozen. Warum sie mitfährt, fragen wir sie am Abend zuvor. „Als halbe Bundesdeutsche empfinde ich es als Pflicht, nach Auschwitz zu fahren.“ Dort hoffe sie auf Jugendliche zu treffen, die Fragen stellen und Verantwortung tragen wollen. In den Nachbarkabinen sind die Gedanken in der Zwischenzeit woanders, in Kabine 5 spielt Johanna auf einer grünen Ukulele, sie und ihre Freundinnen singen „Count on me“ und verbreiten Zugreiseromantik. In der Kabine dahinter wird „gewattet“, eine Kabine weiter findet eine Musikshow mit Tanzeinlage statt. Die Stimmung an Bord ist gut.

Im Bordbistrot steht Alessandro Huber vom Koordinatoren-Team am Tresen und gibt Cola, Wasser und Mars-Riegel aus. „Bei der Rückfahrt wird die Stimmung wesentlich gedämpfter sein“, prophezeit Huber, der seit 2011 mit dem Zug der Erinnerung mitfährt. Aber bereits auf der Hinfahrt merkt man, dass es sich um keinen Matura-Ausflug nach Prag, sondern um einen besondere Reise handelt.

D/aw