Zugunglück im Vinschgau jährt sich zum 8. Mal

Am morgigen Donnerstag, 12. April, um 9 Uhr, ist Südtirol daher aufgerufen, kurz innezuhalten, um in Verbundenheit und Mitgefühl mit den betroffenen Familien den Unfallopfern zu gedenken. Zum Unglückszeitpunkt um 9 Uhr wird ein akustisches Signal ertönen. Der an der Unglücksstelle vorbeifahrende SAD-Zug der Vinschger Bahn hingegen wird um 9 Uhr die Fahrt verlangsamen und drei akustische Signale von sich geben.

"Auch acht Jahre nach dem Unglück ist das Geschehen unvergessen - unsere Gedanken sind bei den Unfallopfern und unser Mitgefühl bei deren Familien", so die Mitglieder der Landesregierung, "der 12. April wird stets ein trauriger Tag für Südtirol sein."

lpa/stol