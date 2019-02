Zum Valentinstag wird's sonnig

Am Sonntagabend werden in den höheren Tälern bis zu 10 Zentimeter Neuschnee erwartet. Am Montag teilt das Wetter das Land in 2 hälften: Während im Norden und am Alpenhauptkamm die Wolken überwiegen und Regen beziehungsweise Schnee zu erwarten sind, bleibt es im Süden trocken. Die Schneefallgrenze im Norden liegt bei 800 bis 1000 Metern, im Süden dagegen weht ein Teils kräftiger Nordföhn.

Temperaturen werden milder und Föhnwind lässt nach

Am Dienstag gibt es voraussichtlich einen freundlichen Mix aus Wolken, Sonne und Wind. Ab Mittwoch wird es in ganz Südtirol sonnig, nur ab und zu zeigen sich Wolken. Der Nordwind lässt nach und in den höheren Lagen wird es milder. Die Temperaturen liegen am Dienstag noch bei Höchstwerten von minus eins bis plus 10 Grad Celsius. Bis zum Freitag hin werden sie immer milder.

Auch die Lawinensituation hat sich weitgehend beruhigt. So ist die Lawinengefahr im Westen und Süden des Landes auf die Stufe 1 – gering, bis Stufe 2 – mäßig gesunken. Nur im Norden und den Dolomiten herrscht teilweise noch Gefahr der Stufe 3 – erheblich.

