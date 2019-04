Zustände bei der Post immer skandalöser

Wie ein Fall aus dem oberen Vinschgau belegt, wird jetzt nicht nur mit großer Verspätung zugestellt, sondern mancherorts gar nicht mehr.

So landeten in Prad Zeitungen in einer Wiese statt in den Briefkästen der Abonnenten.

Das Tagblatt ruft dazu auf, Probleme mit der Post sofort zu melden.

D/stol