Zwischenwasser: Unfall fordert Schwerverletzte

Dabei ist ein Pkw gegen die Felsen entlang der Straße geprallt. Die Lenkerin des Fahrzeugs, eine 79-jährige einheimische Frau, wurde eingeklemmt und musste von den Freiwilligen Feuerwehr St. Martin in Thurn und St. Vigil in Enneberg aus dem Auto geschnitten werden. Sie zog sich mittelschwere bis schwere Verletzungen am Thorax und Schädel zu.

Die Frau wurde vom Weißen Kreuz St. Vigil in Enneberg erstversorgt und anschließend vom Landesrettungshubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus von Bozen gebracht.

Der Beifahrer, ein älterer Mann, konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde vom Weißen Kreuz St. Vigil in Enneberg ins Krankenhaus von Bruneck eingeliefert.

stol