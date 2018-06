dolomitesvives: Nachhaltige Mobilität in den Dolomiten nimmt Fahrt auf

Dieses Jahr gibt es unter dem Leitmotiv #dolomitesvives, also lebendige Dolomiten, zwei Maßnahmen, und zwar eine am Sellajoch und eine am Pragser Wildsee. Beide Maßnahmen wurden am Freitag (22. Juni) in Bozen vorgestellt.

Test für weniger Verkehr am Sellajoch

Die Verkehrsbeschränkung am Sellajoch soll vom 23. Juli bis 31. August 2018, von Montag bis Freitag, von 9 bis 16 Uhr aufrecht sein. Das Sellajoch passieren dürfen nur Fahrzeuge, deren Lenker vorher eine kostenlose Genehmigung eingeholt haben. Die Genehmigung ist eine Stunde lang gültig und kann über die App Opemove oder im Web unter Openmove sowie bei den Informationspunkten vor Ort, beim Ex-Hotel Miramonti auf Plan de Gralba und bei Ruacia in St. Cristina auf der Südtiroler Seite und bei Lupo Binaco und Mazzin auf der Trentiner Seite, eingeholt werden.

Busse im 15- Minutentakt

Flankierend zur Beschränkung wird laut Landesrat Mussner das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln verstärkt. „Die Busverbindungen zwischen St. Ulrich und Sellajochhaus werden deutlich ausgebaut, sodass Busse im 15-Minutentakt angeboten werden", sagte Mussner und verwies auch auf die Aufstiegsanlagen als umweltfreundliche Verkehrsmittel wie z.B. die neue Kabinenbahn „Sassolungo.“

Für Fahrzeuge mit Elektroantrieb, öffentliche Verkehrsmittel, Feriengäste der Gastbetriebe am Sellajoch, Einsatzfahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge ist die Durchfahrt immer erlaubt. Solche Sondergenehmigungen müssen bei den Gemeinden beantragt werden.

Umweltfreundlich zum Pragser Wildsee

„Für die Straße zum See, auf der bisher im Sommer bis zu 7000 Fahrzeuge täglich gezählt wurden, wird es vom 16. Juli bis zum 16. September täglich von 10.30 Uhr bis 14 Uhr ab Schmieden eine Sperre für alle Pkws geben. Dort gibt es einen kostenpflichtigen Auffangparkplatz mit 240 Stellplätzen, der noch erweiterbar ist“, sagte Landesrat Mussner.

"Während Sperrzeiten können nur die Busse zweier Linien die Strecke zum See hin und zurück fahren, und zwar die Linie 442 von Toblach über Niederdorf und ein eigens eingerichteter Shuttlebusdienst, der beim Busbahnhof Welsberg startet und zum See und wieder zurückfährt", erklärte Mobilitätsressortchef Valentino Pagani. Es gibt Sonderermächtigungen.

Beschilderung soll verbessert werden

Wer gerne zu Fuß geht, erreicht den Pragser Wildsee vom Parkplatz in Schmieden auf dem Wanderweg Nr.1 in etwa eineinhalb Stunden. Verbessert werden auch das System für die Beschilderung auf den Zufahrtsstraßen ab dem neuen Kreisverkehr und das Parkleitsystem.

Alle drei Landesräte und die Ressortchefs zeigten sich überzeugt, dass ein nachhaltiges Er-Fahren der Dolomiten eine große Chance nicht nur für die Lebensqualität der Menschen und für intakte Natur, sondern auch für den Tourismus sei.

lpa/stol