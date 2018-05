20 Jahre Bologna: Italien mit hohem Anteil an Masterstudenten

Von den 47 beteiligten Staaten verzeichneten insgesamt 15 einen mehr als 30-prozentigen Anteil von Master-Studenten gemessen an der Gesamt-Studentenzahl. Mehr Master-Studenten als in Italien gibt es nur in der Slowakei (38 Prozent), Luxemburg, Frankreich, Kroatien (jeweils 36 Prozent) sowie Tschechien und Portugal (je 34 Prozent). In Österreich sind es 33 Prozent.

Demgegenüber sind in Andorra, Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, Griechenland, Kasachstan, Mazedonien, Montenegro und in der Türkei weniger als 10 Prozent der Studenten in einem Master-Studium.

apa