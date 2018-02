Skischulassistenten für Snowboard und Ski Alpin: Eignungsprüfungen

Die Prüfungen für Skischulassistenten im Bereich Alpinskilauf finden in diesem Jahr vom 6. Bis 8. März am Kreuzbergpass statt. Vom 9. bis 10. März findet im Skigebiet „Haunold“ in Innichen für angehende Skischulassistenten-Anwärter im Snowboard ebenfalls die praktischen Prüfungen statt.

Der Funktionsbereich Tourismus in Bozen in der Raiffeisenstraße 5 steht für nähere Informationen zur Verfügung, telefonisch erreichbar unter 0471 413727.

Das Gesuchsformular kann online heruntergeladen und bis 19. Februar 2018 eingereicht werden.

stol