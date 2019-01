Australierin Margot Robbie verkörpert Barbie im Film

Sie fühle sich sehr geehrt, dass ihr diese Rolle anvertraut worden sei: „Das Spielen mit Barbie fördert Selbstvertrauen, Neugierde und Kommunikation während der ganzen Reise eines Kindes zur Selbstfindung“, ließ sich die 28-Jährige in einer Pressemitteilung zitieren.

Über die Puppe, die 2019 ihren 60. Geburtstag feiert, ist bisher kein Realfilm für die große Leinwand gedreht worden, sie ist bislang ausschließlich in Animationsfilmen vorgekommen. Toby Emmerich, der Chef der Warner Bros Pictures Group, verteilt schon Vorschusslorbeeren an die künftige Hauptdarstellerin: Margot Robbie sei die „ideale Schauspielerin, um Barbie auf der Leinwand auf eine frische und relevante Weise für das heutige Publikum zum Leben zu erwecken“.

Die 28-Jährige hat in Filmen wie „The Wolf of Wall Street“ und „Suicide Squad“ mitgespielt, demnächst ist sie in „Maria Stuart, Königin von Schottland“ zu sehen. Für ihre Darstellung der Eiskunstläuferin Tonya Harding im Film „I, Tonya“ erhielt sie eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin.

dpa