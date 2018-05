Berlusconi-Film thematisiert Angst vor Alter

Toni Servillo als Silvio Berlusconi Am Set des Films. - Foto: APA/ANSA

Loading the player...

Der Film läuft in 2 Teilen, der erste ist in Italien bereits im Kino. Das Werk solle wie seine anderen Filme auch die „Angst vor dem Alter und vor dem Tod“ beleuchten, so Sorrentino.

„Loro“ handelt auch von der Vorliebe Berlusconis für schöne Frauen und dem „Bunga Bunga“-Sexskandal rund um den ehemaligen Regierungschef.

dpa