Comic-Verfilmung „Venom“ führt Kinocharts in Nordamerika an

Der Film Venom mit Tom Hardy in der Hauptrolle kommt in den USA gut an.

Hardy spielt in „Venom“ den Journalisten Eddie Brock, der vom Alien Venom Superkräfte erhält.

Die Musikromanze „A Star is Born“ mit Bradley Cooper und Lady Gaga kam ebenfalls als Neueinsteiger auf den zweiten Platz. Nach Schätzungen am Sonntag spielte der Film, bei dem Cooper auch Regie führte, gut 41 Millionen Dollar ein. In ihrer ersten Hauptrolle spielt Lady Gaga eine aufstrebende Sängerin, die sich in einen alkoholkranken Country-Star verliebt. „A Star is Born“ gilt als früher Favorit für die Oscar-Saison.

Auf Rang drei folgt der Animationsfilm „Smallfoot“, der an seinem zweiten Wochenende immerhin noch knapp 15 Millionen Dollar kassierte. In Deutschland geht der Film am 11. Oktober an den Start.

