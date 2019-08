Filmfestival Locarno: Auftakt mit Hommage an Freddy Buache

Buache war langjähriger Direktor der Cinematheque suisse und Ende der 1960er-Jahre Co-Leiter des Locarno Festivals. Der Internationale Wettbewerb startet dann am Donnerstag, allerdings ohne österreichische Beteiligung. 17 Werke - darunter ein Dokumentarfilm aus Syrien - konkurrieren um den Goldenen Leoparden, der am 17. August verliehen wird.

Herzstück von Locarno und Publikumsmagnet bleibt das allnächtliche Freiluftkino auf der Piazza Grande. Erster Programmhöhepunkt ist am Samstag Quentin Tarantinos „Once Upon a Time.... in Hollywood”, der nach seiner Premiere in Cannes und seiner Projektion in Locarno am 15. August in die österreichischen Kinos kommt. Neu ist der Titel für die Reihe der zweiten Filme des Piazza-Abends: „Crazy Midnight”. Lili Hinstein will damit vor allem ein junges Publikum ansprechen.

Starglanz bringt auch US-Schauspielerin Hilary Swank nach Locarno, erhält die 44-Jährige doch am Freitag den „Leopard Club Award”. Und die im Februar verstorbene Schweizer Schauspiellegende Bruno Ganz wird mit einem Screening von Theo Angelopoulos' „Die Ewigkeit und ein Tag” (1998) geehrt.

apa/ag.