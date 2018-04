Filmfestspiele Venedig: Goldener Löwe für Lebenswerk an Cronenberg

Cronenberg, der seine Karriere als Horrorfilm-Regisseur begonnen hat, sei ein „mutiger und vielseitiger Filmemacher“, der unermüdlich auf Innovation in Form und Filmsprache setze, so Barbera.

Der Regisseur, der gerne als „Pionier des Grauens“ bezeichnet wird, prägte vor allem in den Jahren 1975 bis 1996 die Geschichte des fantastischen Films mit. Zu seinen Erfolgen zählen „Shivers“ (1975), „Scanners“ (1981), „Die Fliege“ (1986) und „Crash“ (1996) sowie das Satire-Drama „Maps to the Stars“ (2014) mit Julianne Moore und John Cusack in den Hauptrollen.

apa