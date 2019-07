Guillermo del Toro erhält einen Hollywood-Stern

Del Toro wird den 2.669. Stern auf dem Hollywood Boulevard erhalten. Die Feier fällt zeitlich mit der Premiere des von del Toro produzierten Horror-Films „Scary Stories to Tell in the Dark” zusammen, der am 9. August in den USA anläuft.

Der Filmemacher hat ein Faible für Märchen, für das Bizarre und Andersartige. Bereits in „Hellboy” (2004) und „Pans Labyrinth” (2006) erschuf del Toro düstere Fantasiewelten. Seine Kinofabel „Shape of Water - Das Flüstern des Wassers” gewann 2018 mehrere Oscars, darunter als bester Film und für beste Regie.

Zu seinen nächsten Projekten zählt der Film „Nightmare Alley” mit Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio. Der Noir-Klassiker dreht sich um einen gerissenen Gauner, der sich für Betrügereien mit einer korrupten Psychiaterin zusammentut, die ihn am Ende ausnimmt. Del Toro, der auch das Drehbuch schrieb, will im Herbst mit den Dreharbeiten beginnen.

apa/dpa